Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца

Житель Канады Стивен Мартин сделал предложение руки и сердца своей девушке Кристин Питерс в романтической обстановке – во время полета на воздушном шаре. Трогательную сцену нарушило то, что летательный аппарат начал резко терять высоту.

Воздушный шар начал падать с высоты около 12 метров над землей, передает Mashable. Возлюбленные вместе с пилотом на летательном аппарате врезались в дерево, в результате аварии никто не пострадал. После инцидента Кристин Питерс рассказала, что она всегда мечтала полетать на шаре, а Стивен Мартин признался, что он был рад попасть в подобное приключение.