Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Воздушный шар начал падать с высоты около 12 метров над землей, передает Mashable. Возлюбленные вместе с пилотом на летательном аппарате врезались в дерево, в результате аварии никто не пострадал. После инцидента Кристин Питерс рассказала, что она всегда мечтала полетать на шаре, а Стивен Мартин признался, что он был рад попасть в подобное приключение.
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