Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища

В ходе боестолкновения с отрядом террористов в Сирии погибли два российских военных советника, сообщили в региональном отделении организации ветеранов "Боевое братство" в Еврейской автономной области. Трагедия произошла 3 мая 2017 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Во время боя капитан Евгений Константинов увидел, что его товарищ ранен и не может самостоятельно отбиться от террористов. "Он бросился на помощь. Но силы были неравны. Евгений получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий тоже погиб", – цитирует РИА Новости представителя отделения "Боевого братства" в Еврейской автономной области.

"Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненым начальником разведки один на один с террористами", – цитирует РБК председателя регионального отделения организации Сергея Минко. "Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественными ранениями", – добавил он.

Офицер был похоронен с воинскими почестями в Новосибирске, где живут его родители. Церемония состоялась 7 мая. Евгений Константинов был представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Ему было 32 года.

В Сирии погибли двое российских военнослужащих.



Один из них Евгений Константинов, погиб ,спасая товарища pic.twitter.com/blyAv59kBG — Вежливая Россия (@PoliteRussia) 22 мая 2017 г.

В "Боевом братстве" рассказали, что Евгений Константинов родился в семье военнослужащего в Биробиджане. Там же он окончил школу, после чего поступил в Новосибирский военный институт. В Сирии в качестве военного советника помогал командованию войск сирийской армии по обучению и воспитанию военнослужащих.