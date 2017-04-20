В Сирии убит российский военный советник
Майор Сергей Бордов взял на себя командование во время атаки боевиков на военный гарнизон. "В ходе боя офицер получил смертельные ранения", – цитирует РИА Новости сообщение российского военного ведомства. Благодаря действиям российского военного террористы не смогли прорваться на территорию объекта. Командованием офицер был представлен к государственной награде посмертно.
Также в Министерстве обороны опровергли появившееся ранее сообщение Reuters о том, что в Сирии погибли двое российских военных. Эту информацию в военном ведомстве назвали очередной дезинформацией. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков уже отмечал, что ни одно из имен, упоминающееся в публикациях агентства о якобы потерях среди российских военных, не принадлежит военнослужащим МО.
Отметим, 11 апреля стало известно о гибели двух российских военных инструкторов во время минометного обстрела со стороны боевиков. Также один военнослужащий был ранен. До этого, 2 марта, при отражении атаки террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство" погиб рядовой контрактной службы, выполнявший задачи по охране группы российских военных советников близ Пальмиры. До этого 16 февраля четверо российских военных погибли и двое были ранены при подрыве автомобиля радиоуправляемым фугасом.
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