В Сирии убит российский военный советник

Российский военный советник майор Сергей Бордов, который занимался подготовкой сирийских подразделений, погиб в Сирии, сообщило Министерство обороны. Офицер ценой своей жизни не допустил прорыва террористов на территорию жилого городка

Майор Сергей Бордов взял на себя командование во время атаки боевиков на военный гарнизон. "В ходе боя офицер получил смертельные ранения", – цитирует РИА Новости сообщение российского военного ведомства. Благодаря действиям российского военного террористы не смогли прорваться на территорию объекта. Командованием офицер был представлен к государственной награде посмертно.

Также в Министерстве обороны опровергли появившееся ранее сообщение Reuters о том, что в Сирии погибли двое российских военных. Эту информацию в военном ведомстве назвали очередной дезинформацией. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков уже отмечал, что ни одно из имен, упоминающееся в публикациях агентства о якобы потерях среди российских военных, не принадлежит военнослужащим МО.

Отметим, 11 апреля стало известно о гибели двух российских военных инструкторов во время минометного обстрела со стороны боевиков. Также один военнослужащий был ранен. До этого, 2 марта, при отражении атаки террористов из запрещенной в России группировки "Исламское государство" погиб рядовой контрактной службы, выполнявший задачи по охране группы российских военных советников близ Пальмиры. До этого 16 февраля четверо российских военных погибли и двое были ранены при подрыве автомобиля радиоуправляемым фугасом.