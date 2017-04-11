Минобороны сообщило о гибели двух военных в Сирии

В Сирии в результате минометного обстрела со стороны боевиков погибли два российских военнослужащих, заявили в Министерстве обороны. За жизнь раненого борются врачи, передает РИА Новости. "Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам", – говорится в сообщении ведомства.

Контрактники находились в одном из подразделений правительственных войск Сирии в качестве инструкторов стрелковой подготовки. Вместе с ними был офицер – военный советник.