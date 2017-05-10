Путин наградил офицеров за операцию в Сирии

Президент России Владимир Путин наградил группу из 16 офицеров за помощь в борьбе с террористами в Сирии. Один из военнослужащих получил звание Героя России.

"Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение: подполковнику присвоено звание Героя России, офицерам вручат боевые награды", – сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Фамилии военнослужащих не называются, передает "Газета.ru".

