В Москве напали на семью создателя технологии ЭКО

В Новой Москве ограбили одного из создателей технологии репродуктивной технологии ЭКО в России Леонида Кузьмичева. Злоумышленники в масках, вооруженные пистолетами, ворвались в дом, избили профессора, связали его семью и вынесли ценные вещи.
Преступники забрали часы, бриллиантовые серьги, а также более миллиона рублей наличными, передает Life.ru. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
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