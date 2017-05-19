В Москве напали на семью создателя технологии ЭКО

В Новой Москве ограбили одного из создателей технологии репродуктивной технологии ЭКО в России Леонида Кузьмичева. Злоумышленники в масках, вооруженные пистолетами, ворвались в дом, избили профессора, связали его семью и вынесли ценные вещи.

Преступники забрали часы, бриллиантовые серьги, а также более миллиона рублей наличными, передает Life.ru. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.



