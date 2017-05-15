Президент РЖД попал в больницу в Китае

Руководитель Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров попал в больницу. Его госпитализировали во время официального визита в Китай на форум "Один пояс – один путь" – топ-менеджер компании входит в расширенный состав делегации, возглавляет которую президент России Владимир Путин.
Врачи уже поставили предварительный диагноз, передает РИА Новости. "Госпитализирован в Пекине с подозрением на аппендицит", – сообщили в пресс-службе компании.
Экс-возлюбленная хоккеиста рассказала о подвижках в их отношениях
Романа Третьякова поразила алчность подруги
Один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов нашел достойную пару
Женщина работала в ведомстве с 2002 по 2005 годы