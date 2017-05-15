Президент РЖД попал в больницу в Китае

Руководитель Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров попал в больницу. Его госпитализировали во время официального визита в Китай на форум "Один пояс – один путь" – топ-менеджер компании входит в расширенный состав делегации, возглавляет которую президент России Владимир Путин.

Врачи уже поставили предварительный диагноз, передает РИА Новости. "Госпитализирован в Пекине с подозрением на аппендицит", – сообщили в пресс-службе компании.