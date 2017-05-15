Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области 14 мая произошел конфликт между радикальными националистами и таксистом. В результате водитель получил тяжелые огнестрельные ранения.

ЧП случилось на Медицинской улице. Таксист отказался реагировать на приветствие клиентов "Слава Украине!", чем вызвал их недовольство. Два пассажира напали на водителя сзади, когда тот отсчитывал сдачу.

К злоумышленникам присоединился их знакомый. Они повредили машину и прострелили таксисту ноги, передает Lenta.ru. На подмогу приехали коллеги водителя, один из которых тоже получил ранения.

Пострадавших госпитализировали. Двоих правонарушителей поймали на месте происшествия, одному удалось сбежать.

Среди задержанных оказался Роман Малисевич – личный телохранитель бывшего лидера запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор" Дмитрия Яроша. По словам таксиста, избивал и стрелял в него только один из задержанных, сообщила старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

Состояние водителя стабильно тяжелое – он потерял много крови. Для оказания помощи потерпевшему из областного центра были вызваны врачи.