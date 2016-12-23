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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция

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Вместо Савченко рупором Киева будет друг Яроша

Борислав Береза. Фото: wikipedia.org
На Украине объявили о том, кто займет место депутата Верховной рады Надежды Савченко в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Как оказалось, представителем Киева будет человек, тесно связанный с радикальными украинскими националистами.
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"На месте Савченко будет Борислав Береза, который был ее заместителем, эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ и который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства", – заявила общественный деятель и депутат Верховной рады Анна Гопко.

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При этом сам Береза известен как близкий соратник лидера запрещенной в России радикальной националистической организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Однако украинские СМИ сообщают, что сменщик Савченко якобы свернул свои контакты с этой структурой.

Ранее на Украине разгорелся скандал в связи с визитом Савченко в Минск на переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Сама депутат заявляла, что ездила обсуждать условия обмена пленными. Тем не менее украинские СМИ и некоторые политики заявили о предательстве и сговоре Савченко "с террористами".



Автор: Иван Поляков23 декабря 2016, 11:45

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