Президент России отвечает на вопросы журналистов
Вместо Савченко рупором Киева будет друг Яроша
"На месте Савченко будет Борислав Береза, который был ее заместителем, эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ и который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства", – заявила общественный деятель и депутат Верховной рады Анна Гопко.
При этом сам Береза известен как близкий соратник лидера запрещенной в России радикальной националистической организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Однако украинские СМИ сообщают, что сменщик Савченко якобы свернул свои контакты с этой структурой.
Ранее на Украине разгорелся скандал в связи с визитом Савченко в Минск на переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Сама депутат заявляла, что ездила обсуждать условия обмена пленными. Тем не менее украинские СМИ и некоторые политики заявили о предательстве и сговоре Савченко "с террористами".
Дима попался на краже фруктов
Информация о новом романе художника стала предметом жарких обсуждений
Популярный артист не стал скрывать, что стал отцом
На что идут журналисты ради привлечения внимания президента