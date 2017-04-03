Москвичи пожаловались на сильный запах сероводорода

В нескольких районах столицы утром в понедельник стоял сильный запах сероводорода. На это пожаловались жители районов Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, а также ВДНХ, пишет газета "Известия".
В "Мосэкомониторинге" сообщили, что автоматические станции в ночь на 3 апреля зафиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере в ряде районов города. Так, на юго-востоке столицы предельно допустимая концентрация оксида углерода была выше в 1,1 раза и оксида азота – в 1,15 раза.
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