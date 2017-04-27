В убийстве московского адвоката заподозрили бывшего мужа

В расследовании жестокого убийства адвоката Натальи Вавилиной на северо-востоке Москвы появились новые подробности. По одной из версий, с женщиной мог расправиться бывший супруг.

Полицейские проверяют бывшего мужа расстрелянной в собственном подъезде на Алтуфьевском шоссе Вавилиной. Есть основания полагать, что он может быть причастен к убийству женщины.

По имеющимся данным, мужчина после расставания пытался вернуть Наталью, из-за чего у бывших супругов возникали конфликты, сообщает Life.ru. Не исключают правоохранители и то, что преступление было совершено на профессиональной почве.

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшая предполагаемого убийцу адвоката. Еще на улице киллер поздоровался с ней и проследовал до подъезда, где в упор расстрелял, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Менее чем через три минуты подозреваемый выскочил из подъезда и скрылся.

После тщательного изучения видео правоохранителям удалось установить приметы преступника, сообщает НСН. Мнение о том, что убийство Вавилиной связано с ее работой, разделяет адвокат Игорь Трунов. "В основном убийство адвокатов связано с профессиональной деятельностью. Другой вопрос, что некоторые адвокаты влезают в криминальные отношения… В 10% адвокат запутывается в проблемах своего клиента, в остальном – это просто способ легко решить юридические проблемы убийством адвоката", – считает он.

В свою очередь коллеги Вавилиной заявили, что ей никто не угрожал. "Никаких угроз ей не поступало, никаких предпосылок не было. У нас нет версии, с чем это связано", – цитирует сотрудника адвокатской коллегии "Дельфи", где работала жертва, РИА Новости. По его словам, среди дел Вавилиной не было опасных уголовных дел или тяжб с крупными компаниями.

Мать Натальи Вавилиной рассказала, что о ее гибели узнала от соседа. "Мне соседи сообщили, что она там, в подъезде лежит", – цитирует ее РЕН ТВ. По словам женщины, дочь не делилась с ней рабочими моментами.

Она добавила, что за неделю до убийства Наталья выглядела подавленной. "Наверное, у нее появилось какое-то новое дело. Она всю неделю ходила грустная. Вчера прибежала в обед, налила кофе, но посидела и так не выпила его", – вспомнила убитая горем женщина.

Напомним, вечером 26 апреля была расстреляна адвокат Наталья Вавилина. Ее убили двумя выстрелами в голову в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в столице. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".