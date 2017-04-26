На северо-востоке Москвы расстреляли женщину

На северо-востоке Москвы на Алтуфьевском шоссе неизвестные расстреляли женщину. О происшествии в полицию сообщили местные жители.

Пострадавшая скончалась на месте, передает Life.ru. По предварительным данным, погибшая работала адвокатом. Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают правоохранители.