На северо-востоке Москвы расстреляли женщину

На северо-востоке Москвы на Алтуфьевском шоссе неизвестные расстреляли женщину. О происшествии в полицию сообщили местные жители.
Пострадавшая скончалась на месте, передает Life.ru. По предварительным данным, погибшая работала адвокатом. Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают правоохранители.
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