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Происшествия

На северо-востоке Москвы расстреляли женщину

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На северо-востоке Москвы на Алтуфьевском шоссе неизвестные расстреляли женщину. О происшествии в полицию сообщили местные жители.

Пострадавшая скончалась на месте, передает Life.ru. По предварительным данным, погибшая работала адвокатом. Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают правоохранители.

Автор: Евгений Мышко26 апреля 2017, 21:10

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