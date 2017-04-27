Подробности расстрела женщины-адвоката в Москве
Преступник выстрелил в женщину не менее двух раз – она скончалась на месте. У погибшей было найдено адвокатское удостоверение. По одной из версий следствия, причиной расправы стала ее профессиональная деятельность.
Установлена и личность убитой. "Наталья Вавилина числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи", – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Киллер тщательно готовился к преступлению. Заметая следы, он сжег камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, сообщает РЕН ТВ.
Соседи Вавилиной рассказали, что в доме на Алтуфьевском шоссе она проживала давно, но ни с кем не общалась. По словам Руслана Айсина, на работу и обратно юриста отвозила машина, одну ее на улице никто не видел.
Собеседник отметил, что на вид Вавилиной было около 40 лет, одевалась она скромно, вела активный образ жизни: "Такой человек –пришла-ушла. Всегда хорошо выглядела. Молодая, хорошая... У нее своя жизнь была".
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Его взял под личный контроль руководитель столичного главка Следственного комитета России.
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