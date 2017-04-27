Заминировавший лондонское метро студент попал на видео

Благодаря появившимся в Сети кадрам восстановлен путь 20-летнего террориста, заминировавшего в октябре 2016 года лондонское метро. Преступник случайно попал в объективы камер видеонаблюдения.

Действия молодого человека в лондонской подземке были запечатлены камерами наблюдения. Запись оказалась в распоряжении журналистов. Видеоролик опубликовал Life.ru.

Студент факультета информатики Деймон Смит снял рюкзак с плеча и, судя по всему, заложил в бомбу батарейки. Затем он сел в вагон метро, а через четыре минуты вышел на станции London Bridge. Рюкзак остался под сиденьем, сообщает Daily Mail.

Смит был одержим оружием и разделял взгляды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". На судебных слушаниях он признался, что сам изготовил устройство. Студент заявил, что собирался устроить розыгрыш, распространив безвредный дым.

Напомним, что ЧП случилось на станции North Greenwich в лондонском метро. К счастью, никто не пострадал: полицейские вовремя обнаружили бомбу и произвели контролируемый взрыв.

Однако британским стражам порядка не всегда удается предотвратить теракт. Как писали Dni.Ru, 22 марта ехавший по Вестминстерскому мосту автомобиль Hyundai сбил на тротуаре нескольких человек. Добравшись до парламента, злоумышленник ударил ножом безоружного стража порядка и был ликвидирован другим полицейским.