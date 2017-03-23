"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт, который был совершен в Лондоне вечером 22 марта, передает "Газета.ru". Специалисты и ранее усматривали след исламистов в происшествии: нападение случилось ровно год спустя после взрывов в Брюсселе.

По последним данным, в результате теракта в Лондоне пострадали порядка 40 человек, четверо погибли. Местная полиция произвела семь арестов по делу о нападении.