Бывший охранник супермаркета сети Morrisons Омар Хуссейн, примкнувший к орудующим на Ближнем Востоке террористам, призвал своих последователей устроить в Лондоне террористические атаки по примеру взрыва в метро Санкт-Петербурга. Инструкциями по изготовлению взрывчатки и нападениям на жителей города он поделился в Сети.

Омар Хуссейн опубликовал фотографию готового взрывного устройства и инструкцию по ее изготовлению на зашифрованном канале в Telegram, передает The Sun. "Похоже на крем-брюле", – подписал снимок он. По словам джихадиста, такая самодельная бомба позволит устроить в Лондоне теракт, подобный произошедшему в метро Санкт-Петербурга.

Ранее террорист рассказывал, что в Великобритании у него есть друзья, которые готовы устроить атаки на Лондон. Более того, по словам Омара Хуссейна, эти люди не попапали под подозрение спецслужб, поэтому способны организовать все тихо.

До этого бывший охранник супермаркета уже делился со своими последователями в Великобритании инструкциями по нападению на жителей Лондона. Он рассказал, что самое лучшее время для атак на немусульман это предрождественская пора. На празднике люди обычно ослабляют бдительность. Кроме того, при себе они часто имеют много денег на подарки близким.

В своей инструкции бывший охранник супермаркета советовал поджидать подвыпивших посетителей паба около питейного заведения, ждать, пока те свернут в переулок, и избивать их компанией из нескольких человек. Если обычных ударов окажется недостаточно, чтобы лишить сознание жертву, ей можно перерезать горло – учил своих последователей Омар Хуссейн. После этого тело можно будет обыскать и забрать наличность. Полученные таким образом средства он рекомендовал потратить на приобретение взрывчатки и оружия.