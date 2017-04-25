В США любовник казнил россиянку в лесу

Полиция американского штата Орегон расследует убийство Анны Репкиной. По предварительной версии, с 27-летней россиянкой расправился ее любовник.

Анна Репкина была найдена мертвой в округе Бентон, в 177 километрах от Портленда. В убийстве девушки подозревается местный житель Уильям Харгроув. По версии следствия, он одновременно встречался с двумя женщинами, передает Associated Press.

Американка, с которой Харгроув состоял в длительных отношениях, заставила его выбирать между ней и россиянкой. Решив выйти из любовного треугольника, он привез Репкину в лес и застрелил.

"Ее нашли убитой выстрелом в затылок, как при казни", – уточнила старший заместитель окружного прокурора Эми Матуско. Подозреваемый задержан, родственникам его жертвы оказывается консульская помощь.

По данным полиции, Репкина прибыла в США 1 марта. Стражи порядка уверены, что девушка сменила место жительства ради отношений. В соцсетях россиянка написала, что переехала в Корваллис из Москвы.

Напомним, что недавно сообщалось о другом убийстве в США. После просмотра драмы "Манчестер у моря" семейная пара расправилась с 16-летним приемным сыном.