В США любовник казнил россиянку в лесу
Анна Репкина была найдена мертвой в округе Бентон, в 177 километрах от Портленда. В убийстве девушки подозревается местный житель Уильям Харгроув. По версии следствия, он одновременно встречался с двумя женщинами, передает Associated Press.
Американка, с которой Харгроув состоял в длительных отношениях, заставила его выбирать между ней и россиянкой. Решив выйти из любовного треугольника, он привез Репкину в лес и застрелил.
"Ее нашли убитой выстрелом в затылок, как при казни", – уточнила старший заместитель окружного прокурора Эми Матуско. Подозреваемый задержан, родственникам его жертвы оказывается консульская помощь.
По данным полиции, Репкина прибыла в США 1 марта. Стражи порядка уверены, что девушка сменила место жительства ради отношений. В соцсетях россиянка написала, что переехала в Корваллис из Москвы.
Напомним, что недавно сообщалось о другом убийстве в США. После просмотра драмы "Манчестер у моря" семейная пара расправилась с 16-летним приемным сыном.
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