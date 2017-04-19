Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
В результате инцидента британка сильно ударилась головой, разбила нос и губы, а также лишилась нескольких зубов. Во время прыжка девушку сопровождали друзья, они сняли все произошедшее на видео, передает Mirror.
На записи видно, как девушка готовится к прыжку, но вместо полета просто опрокидывается и летит лицом в платформу, на которой стояла. От более серьезных травм экстремалку спас шлем. Почему не сработал трос, в настоящее время устанавливают специалисты.
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