Гулявшего по улицам медвежонка поймали в Подмосковье

В деревне Хрипань Раменского района Подмосковья поймали медвежонка. Маленький хищник несколько часов бродил по улицам и пугал местных жителей, передает Life.

Предположительно, медвежонок вышел из леса после зимней спячки в поисках еды. В настоящее время хищник находится в специальной клетке. Ветеринары осматривают малыша и устанавливают, как он появился в деревне.