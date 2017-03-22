В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница

В лифте одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы скончалась 14-летняя школьница. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался домой с учебы, передает "Московский Комсомолец".

Как рассказала женщина, ехавшая в том же лифте, девочка нажала на кнопку и потеряла сознание. Она кинулась в квартиру, где школьницу ожидала бабушка, и сообщила о произошедшем. Родственники вызвали скорую помощь, но к приезду медиков девочка скончалась.

По предварительным данным, у семиклассницы были проблемы с сердцем, что и привело к гибели. Точная причина смерти будет названа после экспертизы.