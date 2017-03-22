Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы

В коммунальной квартире в Восточном Бирюлево была обнаружена мертвой безработная женщина. Как рассказали в полиции, соседи нашли начавший гнить труп через три дня после гибели москвички, передает "360 Подмосковье".
По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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