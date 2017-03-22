После пожара в Подмосковье нашли троих убитых

В одной из квартир в Подмосковье после ликвидации возгорания были найдены мертвыми три человека. Эксперты установили, что все они погибли еще до пожара, передает Life.ru.

По предварительной информации, жильцов квартиры убили, а затем подожгли, чтобы скрыть следы преступления. Обстоятельства ЧП уточняются.