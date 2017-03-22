Многодетная мать создала наркокартель на Украине

В Кривом Роге полиция задержала многодетную мать, организовавшую торговлю наркотиками на территории Украины. Женщина не признала вину и отказалась сотрудничать со следствием.

По информации пресс-службы Нацполиции Донецкой области, 32-летняя мать четверых детей выступала посредником между главными продавцами метадона и мелкими реализаторами. При этом действовала женщина очень осторожно.

Ни один из ее клиентов не видел поставщика, а все сделки заключались по телефону и лишь при условии крупного заказа. Наркоторговка применяла "метод закладок": она прятала метадон на нейтральной территории, а после перевода денег сообщала клиенту его местонахождение.

Злоумышленница обитала вместе с детьми в съемных квартирах и раз в несколько недель меняла место жительства. Так же она поступала и с номерами мобильных телефонов.

Женщина распространяла наркотик по всей территории Украины, но после очередной "закладки" метадона в Одессе полиция вышла на след. При обыске у нее изъяли 13 телефонов, 26 сим-карт разных операторов связи и четыре банковские карточки.

Подозреваемая не признала вину и отказалась сотрудничать со следствием. Однако в полиции заявили, что располагают доказательствами ее участия в организации наркокартеля.