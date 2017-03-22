В Москве на территории школы нашли скелет человека

На севере Москвы при проведении очистительных работ в коллекторе был найден человеческий скелет. Останки обнаружены на территории школы на Лиственничной аллее, пишет "Газета.ru".
По предварительным данным, смерть наступила более года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.
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