Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице

В гостинице на северо-востоке Москвы открыли стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Два человека получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован, второму оказана помощь на месте, передает РИА ФАН.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства ЧП выясняются.
Гибель экс-депутата прокомментировала родственница певицы
Премьер опроверг слова Путина о гриппе
Об этом рассказал столичный бизнесмен Отарий Кабахидзе
Владельцы конкурса нашли изящный способ обойти преграды Киева