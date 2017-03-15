Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы

32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса.

Инцидент произошел на улице Гастелло, сообщает УВД по ВАО. Жительница дома заметила, что в квартире ее пожилой соседки поврежден замок входной двери. Встревожившись, она вызвала полицию.

Подоспевшие полицейские выяснили, что злоумышленник не смог открыть дверь. Они установили, что находившаяся в квартире такса так громко и грозно лаяла, что спугнула вора. Он решил, что жилище пенсионерки охраняет крупная собака, решил не рисковать и скрылся.

Однако от своих преступных намерений мужчина не отказался и отправился взламывать квартиру в Большом Матросском переулке. Однако и там вора постигла неудача – справиться с замком ему не удалось.

В результате горе-грабитель был задержан в аэропорту "Домодедово". Следствием установлено, что задержанный причастен к совершению нескольких квартирных краж в Москве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на кражу", сообщает "Вечерняя Москва". По словам руководителя пресс-службы УВД по Восточному административному округу г. Москвы Татьяны Диденко, к подозреваемому избрана мера пресечения – арест. Ему может быть назначено наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что попугай ара по кличке Мерлин помешал преступникам ограбить зоомагазин, в котором он обитал. Как писали Dni.Ru, в американском городе Леоминстер в штате Массачусетс злоумышленники разбили витрину магазина и проникли в помещение. После того, как находившийся там попугай начал истошно кричать, напуганные воры поспешили скрыться. Их добыча составила всего 15 долларов. Позже полицейские признались, что им часто приходилось встречать сторожевых псов, но сторожевой попугай попался впервые.