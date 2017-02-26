Вооруженные грабители избили молодую москвичку

Трое вооруженных злоумышленников устроили дерзкий налет на квартиру на 3-ей Новоостанкинской улице на севере Москвы. Угрожая предметом, похожим на пистолет, преступники избили девушку 1996 года рождения, после чего похитили три мобильных телефона, паспорта потерпевших и наличные, передает РИАМО. Материальный ущерб оценивается в 31 тысячу рублей. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".