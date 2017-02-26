В Москве девушку изнасиловал и ограбил знакомый

В Москве задержан 37-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании и краже. По версии следствия, он, находясь в одном из жилых домов по Вагоноремонтной улице на севере Москвы в гостях у своей 23-летней знакомой совершил с ней насильственный половой акт, а затем похитил ее мобильные телефоны и деньги на общую сумму в 75 тысяч рублей, передает агентство городских новостей "Москва". Мужчина был задержан и частично признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.