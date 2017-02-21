Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"
Правоохранительные органы собрали информацию, согласно которой несовершеннолетний москвич увлекался идеями разных радикальных националистических группировок. В частности, он был разделял взгляды "Правого сектора".
В настоящее время следователи устанавливает связь этих обстоятельств с убийством инструктора ДОСААФ и дальнейшей трагической гибелью самого подростка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию. Позже молодой человек попал под поезд.
Напомним, 20 февраля юный посетитель стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил из пистолета инструктора и скрылся с пистолетом "Глок", заряженным 30-патронами. Как писали Dni.ru, молодой человек сначала повздорил с инструктором, затем сделал несколько выстрелов в мишень, а после этого намеренно выстрелил ему в живот.
Через несколько часов тело подростка было найдено на железнодорожных путях Московского центрального кольца у станции "Соколиная гора". На следующий день раненный школьником инструктор скончался в больнице. По словам его коллег, мужчина работал в стрелковом клубе около пяти лет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы злоумышленника.
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