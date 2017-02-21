Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

WADA признало ошибки Макларена Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
20:32
Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
20:10
Весна принесет в Москву потепление и дожди
19:03
Лолита Милявская написала завещание
18:05
Болгария попросила отменить санкции против России
17:58
Поклонница попросила Епифанцева изнасиловать ее и убить
17:27
Лазарев вывел сына на сцену
17:03
Поклонская ополчилась на крымских чиновников
16:30
Газманов заклеймил беглянку Максакову
15:19
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
12:44
В Москве ожидается похолодание и снегопад
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
11:06
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:28
Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам
17:24
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
14:07
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
13:57
Певица Жасмин теряет вес
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
12:21
В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
11:46
В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)
11:11
В Москве прощаются с Чуркиным
11:04
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:57
На Украине нашелся похищенный депутат Рады
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Ради кого Гузеева оставила мужа
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
Анисина подарила Джигурде ночь любви
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Происшествия

Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы.
прочитано 4618 раз

Правоохранительные органы собрали информацию, согласно которой несовершеннолетний москвич увлекался идеями разных радикальных националистических группировок. В частности, он был разделял взгляды "Правого сектора".

ПО ТЕМЕ

Раненный школьником инструктор умер в больнице

Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд

Подросток убил одноклассника во время урока

В настоящее время следователи устанавливает связь этих обстоятельств с убийством инструктора ДОСААФ и дальнейшей трагической гибелью самого подростка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию. Позже молодой человек попал под поезд.

Напомним, 20 февраля юный посетитель стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил из пистолета инструктора и скрылся с пистолетом "Глок", заряженным 30-патронами. Как писали Dni.ru, молодой человек сначала повздорил с инструктором, затем сделал несколько выстрелов в мишень, а после этого намеренно выстрелил ему в живот.

Через несколько часов тело подростка было найдено на железнодорожных путях Московского центрального кольца у станции "Соколиная гора". На следующий день раненный школьником инструктор скончался в больнице. По словам его коллег, мужчина работал в стрелковом клубе около пяти лет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы злоумышленника.

Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2017, 21:27

комментарии

Политика

Болгария попросила отменить санкции против России
Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
Смогут ли американские сепаратисты развалить США

Шоу-бизнес

Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
Лолита Милявская написала завещание
Лазарев вывел сына на сцену
Газманов заклеймил беглянку Максакову

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Политика

Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности
Спорт

WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена

Некоторые документы из доклада Макларена были неправильно переведены
Шоу-бизнес

Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского

Знаменитый артист вынужденно отменил несколько ближайших концертов

Общество

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

Школьница записала видеообращение

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко

Спорт

Как Россия отреагировала на провал WADA
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка

Регионы

Поклонская ополчилась на крымских чиновников
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru