Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора"

Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы.

Правоохранительные органы собрали информацию, согласно которой несовершеннолетний москвич увлекался идеями разных радикальных националистических группировок. В частности, он был разделял взгляды "Правого сектора".

В настоящее время следователи устанавливает связь этих обстоятельств с убийством инструктора ДОСААФ и дальнейшей трагической гибелью самого подростка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию. Позже молодой человек попал под поезд.

Напомним, 20 февраля юный посетитель стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил из пистолета инструктора и скрылся с пистолетом "Глок", заряженным 30-патронами. Как писали Dni.ru, молодой человек сначала повздорил с инструктором, затем сделал несколько выстрелов в мишень, а после этого намеренно выстрелил ему в живот.

Через несколько часов тело подростка было найдено на железнодорожных путях Московского центрального кольца у станции "Соколиная гора". На следующий день раненный школьником инструктор скончался в больнице. По словам его коллег, мужчина работал в стрелковом клубе около пяти лет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы злоумышленника.