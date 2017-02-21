Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд

В московском стрелковом клубе подросток ранил инструктора из пистолета и скрылся. Позже тело юноши было обнаружено на железнодорожной станции.

Трагедия произошла в стрелковом клубе, расположенном в Измайловском проезде в Москве. Повздорив с инструктором, 16-летний юноша сделал несколько выстрелов в мишень, а затем намеренно выстрелил ему в живот.

Подросток скрылся с пистолетом "Глок", заряженным 30-патронами, передает Life.ru. Вскоре его тело было найдено возле железнодорожной станции Соколиная Гора.

По предварительным данным, юноша бросился под поезд, официального подтверждения этой информации нет. Полиция выясняет подробности случившегося и мотивы злоумышленника. В Сети опубликованы первые кадры с места трагедии, сообщает РЕН ТВ.





Раненый инструктор находится в тяжелом состоянии. Как рассказали коллеги пострадавшего, ему предстоит операция. По их словам, мужчина работает в стрелковом клубе около пяти лет.