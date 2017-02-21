Раненный школьником инструктор умер в больнице

В больнице скончался 29-летний инструктор, в которого выстрелил подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", передает Life.ru.
Как писали Dni.Ru, 15-летний школьник во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, а затем открыл огонь по инструктору. После этого юноша скрылся с места преступления. Через несколько часов его тело нашли на железнодорожных путях в районе Соколиной Горы.
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