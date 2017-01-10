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Москвич застрелил любовницу и покончил с собой
О выстрелах в квартире на улице Айвазовского сотрудникам МВД сообщили соседи злоумышленника. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело 38-летней женщины и 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением живота, сообщает Life.ru.
Пострадавший был срочно госпитализирован. Позже от полученных ранений пенсионер скончался, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил сожительнице в голову, после чего попытался покончить с собой, пишет Sobesednik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы, толкнувшие пенсионера на преступление.
Напомним, что в конце декабря 2016 года в доме на Ломоносовском проспекте столицы произошло убийство на почве бытового конфликта. 17-летний юноша задушил десятилетнего брата и спрятал тело в туалете.
Позже подросток напал на мать, пытаясь помешать ей обратиться в правоохранительные органы. К счастью, женщине удалось сбежать к соседям и вызвать полицию. Юноша был задержан. Во время допроса он полностью признал вину.
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