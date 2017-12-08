Кассир McDonald's избил недовольного клиента

В Сети появилось видео конфликта между кассиром ресторана быстрого питания McDonald's в Ливерпуле и одним из недовольных клиентов. Выяснение отношений закончилось потасовкой.

Клиенты требовали, чтобы им предоставили обеденное меню. В пять часов утра они хотели насладиться куриными наггетсами и беконом, передает Life.ru. Однако по утрам в McDonald's подают другие блюда. Самый недовольный посетитель вступил в конфликт с кассиром.

Устав от препирательств, работник закусочной вышел из-за стойки и начал драться с недовольным клиентом. В какой-то момент он даже исполнил "голливудский" трюк, ударив соперника головой в нос. Однако исход схватки так и остался неопределенным. Столь же туманной видится и возможность боевого кассира продолжить карьеру в McDonald's.