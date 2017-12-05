На съемках шоу "Успех" случилось жуткое происшествие

В Москве оператор получил тяжелую травму во время подготовки к записи программы "Успех". Он рухнул со сцены на рельсы для передвижной камеры.
У пострадавшего диагностировали перелом ребер и проникающее ранение брюшной полости. Он был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка, передает телеканал "360".
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