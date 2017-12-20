В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка

В столице автомобиль сбил женщину с пятилетним ребенком. Инцидент произошел на Мурманском проезде, когда мальчик вместе с мамой переходил дорогу по зебре, передает Life.ru.

Несмотря на то что скорость машины была небольшой, ребенка протащило вслед за автомобилем примерно 30 метров. Он получил множественные травмы. Мальчика доставили в реанимацию.







