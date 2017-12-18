При крушении поезда в США пострадали десятки людей

В Сети появляются первые данные о пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в штате Вашингтон (США). По предварительной информации, в больнице оказались свыше 80 человек, трое погибли.
Известно, что поезд на полной скорости слетел с моста и упал на шоссе. Вагоны раздавили несколько автомобилей, проезжающих по трассе. На месте случившегося работают экстренные службы, передает "Утро.ru".
@KING5Seattle terrifying to see this morning. Praying everyone is okay.. pic.twitter.com/p97DM858jF— ♚Ling-Ling♚ (@linglingmz3) 18 декабря 2017 г.
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