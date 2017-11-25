Звезда "Физрука": Меня скоро посадят

Российский актер Евгений Кулаков, известный своими ролями в таких популярных сериалах, как "Физрук", "След", "Собр", "Студенты" и многие другие, стал гостем программы "Идеальный ремонт" на Первом канале. Ведущие не только позаботились об улучшении квартиры артиста, но и откровенно поговорили с ним о его семье.

Евгений Кулаков женат на артистке Ольге Бужор. В ноябре супруги стали родителями во второй раз – у них родилась дочь. Первый ребенок – 13-летний сын Илья – страдает ДЦП и аутизмом. Актеры откровенно рассказали о том, как занимаются особенным ребенком.

Ольга Бужор заметила, что положительный эффект дает раннее вмешательство, однако в случае Ильи драгоценное время было упущено. "Нам очень долго не могли поставить правильный диагноз, не могли разобраться, что это именно аутизм", – рассказала она. Детям, которые рождаются на свет с таким диагнозом сегодня, везет намного больше.

Публикация от Евгений Кулаков и Ольга Бужор (@culacoff) Ноя 18 2017 в 1:44 PST

Актриса подчеркнула, что медикаментозное лечение при таком диагнозе не работает. "Это доказано наукой. Только поведенческая терапия. Причем, если мы понимаем, что выбранная нами тактика в течение двух недель не дает результата, мы ее меняем", – отметила она.

Публикация от Евгений Кулаков и Ольга Бужор (@culacoff) Апр 8 2017 в 11:15 PDT

Качественное лечение стоит дорого. Евгений Кулаков и Ольга Бужор на здорвье своего ребенка не экономят, однако это привело их к непростому финансовому положению. "Мы вот, например, задолжали в двух центрах. Меня скоро посадят просто", – признался Евгений Кулаков.

Публикация от Евгений Кулаков и Ольга Бужор (@culacoff) Дек 31 2016 в 12:22 PST

Однако усилия не проходят даром и Илья демонстрирует заметные успехи. Он научился одеваться и раздеваться без помощи посторонних, а также самостоятельно заваривать себе чай. Ольга Бужор заметила, что радость по такому поводу может показаться странно, ведь ребенку уже 13 лет. Однако учитывая его диагноз и успехи в лечении, можно ожидать, что уже к 20 годам у него будет совершенно другое качество жизни.