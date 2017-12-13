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Происшествия

Сваривший двух бомжей бездомный проведет жизнь в тюрьме

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Приговор о пожизненном заключении для бомжа-убийцы оставлен в силе. Такое решение вынесла судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России. Осужденный зверски убил двух бездомных из-за металлолома.
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Нигде не работающий гражданин без определенного места жительства в феврале 2008 года обнаружил большой склад мметаллолома на территории заброшенной поликлиники в Чите. Он решил сдать найденное богатство и поделился замыслом с облюбовавшими здание "коллегами".

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 Однако "хозяева" территории запретили кладоискателю собирать металлолом в их владениях. Тогда мужчина решил пойти другим путем. Он устроил коллегам пирушку с заведомо некачественным алкоголем – надеясь, что бомжи выпьют, отравятся и умрут, и помеха его замыслам устранится.

Бездомные граждане оказались на удивление живучи – но все же глубоко засули. Тогда, по данным следствия, мужчина "затащил своих приятелей на дно люка теплоузла глубиной 1,7 метра и открыл кран горячей воды. Убедившись, что потерпевшие не проснулись и оказались под слоем кипятка, он закрыл сверху крышку люка и ушел", – говорится в сообщении прокуратуры.

На следующий день этот мужчина – Александр К. – предложил другому знакомому совместно собрать металлом, сдать его и выручить на этом деньги. Тот принял предложение. Они пришли в заброшенную поликлинику,подняли крышку люка и увидели трупы двух бывших приятелей, плавающие в кипятке. Александр К. и его знакомый сами вызвали полицию и даже выступили в роли понятых, помогали доставать трупы из колодца. Признался в содеянном убийца лишь в сентябре 2016 года, находясь в местах лишения свободы, сообщает сайт прокуратуры Забайкальского края.

Автор: Андрей Евлампиев13 декабря 2017, 09:33

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