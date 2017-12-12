В Москве безработный сжег бомжа

На северо-востоке Москвы безработный мужчина поджег мусорный контейнер. В результате происшествия погиб бездомный.
"Причиной смерти стали полученные ожоги и отравление угарным газом", – сообщили в полиции. Предполагаемый злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".
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