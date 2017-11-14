Бомж из-за 50 рублей изрезал ножом приютившего его инвалида

В Петрозаводске 54-летний неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства ранил ножом приютившего его инвалида. На преступление бомж пошел ради 50 рублей, передает Flashnord.

По версии следствия, 55-летнего мужчину растрогала история бездомного о том, что ему негде ночевать. И сердобольный инвалид пригласил бомжа к себе. На следующее утро, когда хозяин завтракал, гость напал на него. Злоумышленник ранил мужчину ножом в шею, забрал 50 рублей и сбежал.

Спустя всего час нападавшего задержали. Установлено, что он провел в местах лишения свободы в общей сложности 24 года.