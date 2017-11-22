Москвич у себя дома насмерть забил бомжа и пошел в полицию

На юге Москвы мужчина в ходе застолья убил бездомного. ЧП произошло на Севастопольском проспекте, передает "Газета.ru".

Преступник сообщил в полицию, что обнаружил в своей квартире мертвого бомжа. Однако правоохранители установили, что заявитель распивал с бездомным спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры избил гостя. От полученных травм пострадавший скончался.



