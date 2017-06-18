Большое интервью Путина Голубкина выходит за Ливанова Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Дом-2

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Экстремал без страховки забрался на небоскреб в Москва-Сити

Кадр из фильма "Человек-паук 3"
Экстремал без страховки благополучно забрался на крышу небоскреба "Евразия" в Москва-Сити, высота которого составляет 309 метров. Опасное восхождение снимали на видео очевидцы.
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Смертельный трюк экстремала привлек всеобщее внимание. То, как молодой человек без страховки корабкался по отвесной стене небоскреба, снимали множество очевидцев.

На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. По рассказам очевидцев, пожарные хотели развернуть лестницу, чтобы снять молодого человека, однако он успел забраться так высоко, что ее длины для этого не хватило бы.

Впрочем, постороннего вмешательства не потребовалось и молодой человек, которого уже окрестили Человеком-пауком, благополучно добрался до крыши здания. Сообщается, что эксремалом оказался руфер Сергей Девляшов. Примечательно, что его канал на YouTube называется Russian Spiderman (Русский Человек-паук). Накануне он обещал выполнить подобный трюк.

На том же канале велась трансляция восхождения. Теперь зрителям предлагают скинуться экстремалу из Тюмени на выплату штрафа и залога.

Автор: Геннадий Куприянов18 июня 2017, 13:47

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