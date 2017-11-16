Мучительную смерть известного певца снял на видео лучший друг

Смерть американского рэпера Лила Пипа попала на видео. Ролик снял его товарищ Бекси.

Он выложил шокирующие кадры на своей странице в Instagram. На момент публикации видео Бекси не знал, что рэпер умирает от передозировки наркотиков. Когда друг Пипа понял это, удалил запись.

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Однако некоторые издания успели скопировать видео с мертвым музыкантом. Ролик попал в распоряжение портала Lenta.ru. В следующей записи Бекси сообщил подписчикам, что товарищ умер буквально у него на руках, передает издание GOT. Американскому музыканту был 21 год.

На гибель артиста отреагировал его российский коллега Oxxxymiron. Он признался, что не слишком любил творчество рэпера, но сам факт его смерти в столь раннем возрасте заставляет задуматься о вреде наркотиков. "Держитесь подальше от опиатов", – призвал Oxxxymiron своих подписчиков в Twitter.

По словам музыканта, у него немало знакомых, которым удалось побороть пагубную зависимость и идти дальше. Вместе с тем он разделяет мнение, что наркоман навсегда остается зависимым.

да понятное дело, раз наркоман - навсегда наркоман. но наркоман, который не юзает - это нормально функционирующий человек. суть только в этом. — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 ноября 2017 г.

Скорбит по музыканту его бывшая девушка, актриса Белла Торн, сообщает "Газета.ru". В эмоциональном заявлении она говорит, что фанаты Пипа знают, каким талантливым и хорошим он был.

Смерть Лила Пипа также прокомментировали его коллеги – Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone, и Томас Уэсли Пентц, работающий под псевдонимом Diplo. Первый назвал рэпера прекрасным другом и человеком и отметил, что музыка Пипа изменила мир. Diplo сказал, что Пипу предстояло сделать еще очень много.

По последним данным, музыкант скончался от передозировки фентанила (опиоидный анальгетик) с героином. Напомним, рэпер Густав Ар, известный под псевдонимом Lil Peep, скончался минувшей ночью в Нью-Йорке. Тело исполнителя со следами передозировки было найдено в его автобусе перед концертом.