Зарезавший учителя студент решился на откровения перед резней

Выяснились новые подробности о жизни студента московского колледжа, убившего своего преподавателя по ОБЖ. Оказалось, что за несколько дней до того, как устроить кровавую резню, 18-летний Андрей Емельянников стал вести дневник.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в компьютере юноши был найден файл с его откровенными записями. Дневник Емельянников завел всего за три дня до трагедии – 29 октября, передает "Московский комсомолец".

Изучив активность юноши в интернете, полицейские обнаружили, что он интересовался приобретением оружия. Емельянников постоянно заходил на сайты по продаже ножей и других предметов такого рода.

Вместе с тем, знакомые студента до сих пор не могут поверить в то, что он оказался способен на такое страшное преступление. Так, одна интернет-подруга Емельяннинкова рассказала, что он хорошо учился и вообще был на хорошем счету.

"Я не могу поверить, что такой парень, как он, сделал это. К сожалению, мы с ним знакомы только по интернету, и поэтому ничего про это сказать не могу", – цитирует ее Russia Today. Девушка также рассказала, что юноша переводил с английского на русский комикс Blood Stain.

Другая подруга Емельянникова Лиза, знавшая его на протяжении шести лет, подчеркнула, что он всегда был очень добрым, сдержанным и умным. "И вообще, за эти годы он стал мне очень близким человеком", – добавила она.

В свою очередь, студенты колледжа отмечают, что убитый Емельяннинковым преподаватель ОБЖ, 44-летний Сергей Данилов, ни с кем никогда не конфликтовал, а напротив, помогал учащимся сдавать задолженности. "Очень добрый был, оценки хорошие ставил", – рассказал один из подопечных учителя.

Напомним, трагедия произошла 1 ноября в колледже, расположенном на Гвардейской улице в Москве. Учащийся Андрей Емельяннинков расправился с преподавателем ОБЖ Сергеем Даниловым, а затем выложил в Сеть селфи на фоне его окровавленного тела. После этого юноша умер.