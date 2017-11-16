В Москве погибла дочь старшего прокурора

Столичные правоохранители обнаружили мертвой 17-летнюю дочь сотрудника Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры России Владимира Михаилиди. На ее теле были найдены следы падения с высоты.
По факту трагедии проводится проверка, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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