На серой ветке московского метро произошел сбой

Утром 16 ноября на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена случилось ЧП. Станции "Алтуфьево" и "Отрадное" были закрыты на вход в течение 20 минут.

"Сбой связан с отсутствием напряжения на перегоне, причины выясняются", – сообщили в пресс-службе метрополитена. Была запущена работа компенсационных автобусов.

Проблемы были устранены в 7:05 мск. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.