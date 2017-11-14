Вооруженные грабители напали на кафе в центре Москвы

Кафе "Му-Му", расположенное в центре Москвы, ограбили четверо неизвестных. По предварительным данным, ЧП произошло на Новослободской улице.

Преступники пригрозили сотрудникам общепита оружием и забрали деньги из кассы, передает Life.ru со ссылкой на Пятый канал. Грабители скрылись на иномарке. В городе введен план "Перехват".