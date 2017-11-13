Украинский беспилотник залетел на территорию России

Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало несогласованное пересечение украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником, сообщает "Газета.ru". По мнению специалистов, дрон двигался с высокой крейсерской скоростью – около 130 километров в час – в попытке избежать обнаружения.
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