Список пострадавших в жуткой аварии с маршруткой в Москве

В Сети появился список пострадавших в результате аварии в Москве. Среди них: семеро взрослых и двое детей.
А. Бязиев – 19 лет
В. Жихарев – 78 лет
Девочка — 13 лет
Т. Попова – 43 года
А. Сараева – 19 лет
Л. Сараева – 42 года
Девочка — 12 лет
А. Юрякина – 23 года
Н. Абдулаев – 56 лет (водитель, от госпитализации отказался).
ДТП запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Ролик публикует Life.ru.
Телеведущая поделилась в Instagram фотографией нового платья
Пользователи сети обрушились с критикой на певицу
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла судьбу артиста
Слухи о разладе подтвердили друзья семьи