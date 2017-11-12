Скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов

В Москве умер бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов. Он скончался в реанимации больницы Первого медицинского университета имени Сеченова.

У Власова были проблемы с сердцем. Он перенес инфаркт и некоторое время лечился на Кипре. Затем его в тяжелом состоянии доставили в Москву. Дата прощания с артистом будет объявлена позднее.