Скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов

В Москве умер бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов. Он скончался в реанимации больницы Первого медицинского университета имени Сеченова.
У Власова были проблемы с сердцем. Он перенес инфаркт и некоторое время лечился на Кипре. Затем его в тяжелом состоянии доставили в Москву. Дата прощания с артистом будет объявлена позднее.
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